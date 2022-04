Bắt chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân vì thao túng thị trường chứng khoán

Giá cổ phiếu từng tăng 6.000% Thời điểm tháng 9-2021, nhóm cổ phiếu thuộc nhóm Louis liên tục tăng cao, một số phiên liên tiếp tăng giá trần. Đáng chú ý nhất, sau khi đại gia buôn gạo Đỗ Thành Nhân và nhóm cổ đông liên quan đến Louis Holding thâu tóm, Đầu tư và xây dựng Trường Giang (TGG) đổi tên thành Louis Captial. Cũng từ đây, TGG trở thành tâm điểm khi kéo tăng trần hàng chục phiên. Cổ phiếu TGG đã có khoảng thời gian tăng phi mã, lập đỉnh 74.800 đồng vào tháng 9-2021, tăng 6.000% so với thị giá 1.200 đồng hồi đầu năm. Đến thời điểm tháng 11-2021 thì ông Nhân có đơn từ nhiệm, rút vốn và rời khỏi hội đồng quản trị TGG. Hàng loạt cổ phiếu khác liên quan đến ông Nhân và "nhóm Louis" bỗng thành "siêu cổ", nối nhau lập đỉnh giữa tháng 9 này, với mức tăng từ 150 - 600% so với hồi đầu năm. Sau khi nhóm cổ phiếu liên quan đến ông Nhân được "thổi" lên mức giá cao không tưởng thì những phiên liên tiếp rớt giá thê thảm, giảm sàn 5 - 6 phiên liên tục "nhốt nhà đầu tư". Thời điểm đó nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại nặng nề bởi nhóm cổ phiếu nhóm Louis quay đầu lao dốc, mỗi ngày có 20 - 30 triệu cổ phiếu dư bán sàn, trắng bên mua, mất thanh khoản. Trong đó, BII (Louis Land) có mức biến động giảm sâu nhất (-40%) trong "họ Louis". Các mã còn lại như TGG (Louis Capital), APG (Chứng khoán APG), AGM (Xuất nhập khẩu An Giang), SMT (Sametel), TDH (Thu Duc House), DDV (Dap - Vinachem), VKC (Cáp nhựa Vĩnh Khánh) có mức giảm từ 15 - 30%.