Bắt 2 nhân viên y tế ở TP.HCM

Ngày 2/10, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thừa (40 tuổi, nhân viên quản lý kho dược của Trung tâm Y tế quận Bình Tân) và Huỳnh Phương Thảo (36 tuổi, nhân viên Trung tâm Y tế quận Tân Phú) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thảo (bìa trái) và Thừa bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ảnh: Công an cung cấp.



Đầu tháng 9, các phòng nghiệp vụ an ninh điều tra Công an TP.HCM phát hiện Thừa và Thảo tuồn thuốc kháng virus Molnupiravir 400 mg ra ngoài thị trường nên phối hợp với Công an quận Bình Tân, Công an quận 10 vào cuộc điều tra.

Qua xác minh, nhà chức trách xác định Thừa có nhiệm vụ tiếp nhận 1.000 hộp thuốc Molnupiravir 400 mg từ Sở Y tế để phân phối xuống trung tâm y tế các phường của quận Bình Tân.

...

Đến ngày 13/9, Thừa đã bán 50 hộp thuốc trên cho Thảo với giá 2 triệu đồng/hộp. Thảo sau đó đăng lên Facebook bán với giá 2,5-4 triệu đồng/hộp.

“Những người mua thuốc từ Thảo tiếp tục bán ra thị trường. Khi thuốc đến tay người dân thì tăng vọt lên 6 triệu đồng/hộp.

Theo Công an quận Bình Tân, Thừa và Thảo là bạn thân của nhau. Cả 2 biết đây là thuốc thử nghiệm, được Sở Y tế TP.HCM phát miễn phí cho những người bị nhiễm Covid-19 đang điều trị ở nhà nhưng vẫn móc nối, bán ra thị trường để kiếm lời bất chính.

Tác giả: Lê Trai

Nguồn tin: zingnews.vn