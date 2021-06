40 thanh niên vác dao phóng lợn chạy như bay trên đường

Ngày 14/6, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 13 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, khoảng hơn 23h ngày 24/4, tại khu vực ngã ba Tân Đông, Công an huyện Tân Châu phối hợp Công an xã Tân Đông, Công an xã Tân Hội phát hiện khoảng 40 thanh thiếu niên chuẩn bị đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Ngay lập tức lực lượng công an đã tổ chức vây bắt nhóm thanh niên này, ngăn chặn cuộc ẩu đả.

Các đối tượng và tang vật tại Công an huyện Tân Châu.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các thanh thiếu niên này có độ tuổi từ 16-29, đến từ thị trấn Tân Châu, xã Suối Dây, xã Tân Hội (huyện Tân Châu) và huyện Tân Biên.

Để chuẩn bị đánh nhau, các đối tượng chuẩn bị sẵn nhiều hung khí tự chế là ống tuýt sắt dài gần 2 mét hàn với lưỡi cưa gỗ loại lớn, hoặc các thanh sắt có đầu nhọn.

Cơ quan công an xác định, nhóm do Thái Văn Vũ Linh (22 tuổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu) cầm đầu gồm có 9 thanh thiếu niên có mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Văn Mạnh (29 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu) nên hai bên đánh nhau để giải quyết.

Vào 8h ngày 24/4, nhóm của Linh nhận được điện thoại kêu đến nhà của Mạnh để hòa giải. Nhưng nhóm của Linh không đồng ý, cùng nhau hùn tiền để mua dụng cụ làm thành những cây dao tự chế để đi đánh nhóm của Mạnh.

Trước khi đi, các đối tượng trong nhóm của Linh rủ thêm 22 thanh thiếu niên khác cùng đi, hẹn gặp nhau tại một quán nước thuộc thị trấn Tân Châu.

Tại đây, do có nhiều đối tượng trong nhóm chưa biết mặt nhau nên tất cả đeo trên tay chiếc khăn màu đỏ để phân biệt "cùng phe" khi tham gia đánh nhau.

Trên đường đi, cả nhóm gần 40 đối tượng điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn với tốc độ cao gây náo loạn trên đường. Những đối tượng ngồi phía sau còn cầm theo dao tự chế, nẹt pô, lạng lách hò hét làm người dân đang lưu thông trên đường hoảng sợ.

Nhưng khi cả nhóm đến nơi chuẩn bị đánh nhau thì bị công an chốt chặn vây bắt. Trong lúc náo loạn, một số đối tượng đã chạy thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tân Châu xác định các đối tượng trên thường xuyên tụ tập chơi bời, lêu lổng và phá phách nên tổ chức truy tìm. Từ đây, công an bắt khẩn cấp, mời lên làm việc hàng chục đối tượng liên quan.

Tác giả: Sơn Nhung

Nguồn tin: Báo Dân Trí