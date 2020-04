4 ngày “vàng” Mua sắm an toàn - Đón ngàn ưu đãi tại Vincom dịp lễ 30.04

Cơ hội săn “sale” hiếm có với hàng ngàn ưu đãi lớn

Hoà cùng niềm vui trong ngày Thống nhất đất nước, đồng thời đón mừng chiến thắng bước đầu trước đại dịch, chương trình “siêu sale” của Vincom trên toàn quốc sẽ kéo trong 4 ngày vàng từ 30.04 đến hết 03.05.2020. Các thương hiệu trong nước và quốc tế đồng loạt tung ra những chương trình ưu đãi lớn lên đến 50% hàng ngàn sản phẩm cùng nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng. Đây chính là cơ hội “săn sale” hiếm có dành cho khách hàng để chuẩn bị cho mùa hè sắp tới.

Cụ thể, các thương hiệu lớn quốc tế như Tommy Hilfiger, H&M, Mango, GAP,Banana Republic, Superdry,CC Double O, Giordano, OVS, Cotton:On, Old Navy; Adidas, Nike, MLB,Puma, Lacoste… và các nhãn hiệu thời trang Việt Nam như Canifa, Boo, Belluni… đồng loạt tung ra mức ưu đãi từ 20-50%++. Trong khi đó, các nhãn phụ kiện, trang sức được nhiều khách hàng quan tâm như Furla, Ecco, Dune London, Geox, Shooz, LYN, Parfois, Efora, Vascara… cũng ưu đãi lên đến 50%. Các thương hiệu mỹ phẩm, nước hoa như Bobbi Brown, Make Up Forever, Shiseido, Sulwhasoo, Thế Giới Nước Hoa, Paris & France dành tặng khách hàng nhiểu sản phẩm “hot” và ưu đãi trong dịp lễ này.

Đây là thời điểm vàng để khách hàng sắm được những món đồ chất lượng với giá tốt nhất.

Khách hàng đến Vincom có nhiều lựa chọn cho nhu cầu thư giãn, vui chơi cùng bạn bè và người thân tại các nhà hàng ấm cúng trong TTTM. San Fu Lou, Dì Mai ưu đãi 20% dành cho hóa đơn dùng bữa tại cửa hàng; The Pizza Company, Marukame Udon, Dairy Queen và các nhà hàng đồ ăn nhanh, gà rán được nhiều gia đình yêu thích như Lotteria, Jolibee, KFC cũng mang đến nhiều combo món ăn giá tốt, ngon miệng.

Đặc biệt, những khách hàng “săn” được những món đồ “hời” nhất, đạt mức giảm giá cao nhất sẽ có cơ hội nhận giải thưởng là thẻ VinID Gift Card lên tới 10 triệu đồng mỗi ngày khi tham gia cuộc thi “Đến Vincom, Săn Deal Ngon” trên Fanpage Vincom từ ngày 30.04 – 03.05.

Trải nghiệm mua sắm an tâm, an toàn dịp lễ

Với mục tiêu từng bước đưa cuộc sống của người dân trở lại nhịp sống bình thường nhưng không chủ quan trước dịch bệnh, Vincom vẫn quyết liệt thắt chặt các biện pháp an toàn nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch Covid-19, tạo môi trường mua sắm an tâm, an toàn cho khách với phương án “bảo vệ 2 lớp” nghiêm ngặt.

Theo đó, Vincom tiếp tục duy trì các hoạt động vệ sinh các bề mặt tiếp xúc công cộng bằng dung dịch khử trùng 2 tiếng/lần trong suốt thời gian hoạt động. Tất cả khách hàng và nhân viên đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn trước khi vào TTTM và trước khi vào gian hàng mua sắm.

Vincom siết chặt các biện pháp an toàn, đảm bảo không gian mua sắm cho khách hàng

Tại cửa TTTM, khách hàng sẽ đứng tại vị trí được đánh dấu sẵn để đảm bảo khoảng cách an toàn, chờ kiểm tra nhiệt độ, sát khuẩn tay và được yêu cầu đeo khẩu trang theo quy định trước khi vào mua sắm. Trong TTTM, Vincom khuyến cáo khách hàng sử dụng thang cuốn với khoảng cách tối thiểu 3 bậc thang và thường xuyên nhắc nhở khách hàng thực hiện các biện pháp phòng dịch được khuyến cáo bởi Bộ Y Tế.

Các gian hàng ẩm thực được dán vạch xếp hàng theo khoảng cách an toàn được quy định.

Các gian hàng mua sắm và ẩm thực cũng tăng cường các biện pháp bảo vệ bằng việc thực hiện giãn cách bàn ghế, dán vạch xếp hàng trước quầy gọi đồ và thanh toán, yêu cầu khách hàng sử dụng nước rửa tay khô trước khi dùng bữa…

Đưa ra hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn ngay sau khi mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 23.04, và tiếp tục ưu đãi lớn vào kỳ nghỉ lễ ngay sau đó, 79 TTTM Vincom trên toàn quốc đang nỗ lực đưa nhịp sống, mua sắm, trải nghiệm của người dân dần trở lại, đây cũng là tín hiệu tích cực cho ngành bán lẻ ngay sau giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vừa qua.

