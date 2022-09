4 đối tượng trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam bị bắt

Tối 9/9, cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Anh Thắng (SN 1992, trú tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh); Lê Thế Dũng (SN 1989, trú phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh); Đậu Đức Hiếu (SN 1991, trú Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội "Tổ chức đánh bạc"; Thái Văn Huy (SN 1995, trú tại Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội "Đánh bạc".

Đây là 4 đối tượng liên quan đến tổ chức đánh bạc qua hệ thống game RikVip và Tip.Club do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu, xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh được cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này mở rộng điều tra trong thời gian qua.

Từ năm 2015-2017, Thắng, Dũng và Hiếu là đại lý cấp hai của hệ thống game bài đổi thưởng RikVip và Tip.Club, tham gia mua bán tiền Rik (tiền ảo trong game). Tiền Rik sau đó được bán cho người chơi khác tại Hà Tĩnh để đánh bạc trái phép trên mạng với 54 hình thức như: Tài xỉu, ba cây, tá lả, bầu cua, tiến lên...

Mục đích của các đối tượng là hưởng tiền chênh lệch từ việc mua bán tiền Rik giữa nhà phát hành, người chơi (con bạc) và được hưởng các ưu đãi khác. Trong thời gian hoạt động, tổng số tiền mà nhóm của Thắng giao dịch để phục vụ việc đánh bạc khoảng 2,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Thái Văn Huy đã mở tài khoản và tham gia đánh bạc nhiều lần trên hệ thống RikVip và Tip.Club trong năm 2016-2017, trong đó có lần sát phạt hơn 135 triệu đồng.

Đến nay, liên quan đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 10 người về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" với tổng số tiền giao dịch hơn 155 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.

Giai đoạn một của vụ án, công an xác định dưới sự bao che của ông Phan Văn Vĩnh khi đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa, đường dây đánh bạc trực tuyến RikVip và Tip.Club Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty CNC) và Phan Sào Nam (cựu chủ tịch VTC Online) tổ chức, đã phát triển hàng nghìn đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản. Trong 2 năm vận hành, đường dây có doanh thu bất chính hơn 10.000 tỷ đồng. Năm 2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên y án sơ thẩm 10 năm tù đối với Nguyễn Văn Dương, 5 năm tù với Phan Sào Nam về cùng hai tội danh tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

