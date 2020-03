2 tướng công an được đề nghị phong anh hùng

Bộ Công an đang lấy ý kiến về việc đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới đối với ba cá nhân và 11 tập thể.

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành (trái) và Trung tướng Phạm Quốc Cương. Ảnh: Tư liệu

Các tập thể gồm: Cục An ninh điều tra; Công an tỉnh Phú Thọ; Phòng 6, Cục An ninh nội địa; Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Ninh; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La; Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai; Công an quận Long Biên, Công an TP Hà Nội; Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai; Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM.

Ba cá nhân được đề nghị gồm: Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐTBộ Công an; Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Trung tá Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu, Công an tỉnh Sơn La.

Đây là những cá nhân, tập thể đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công an họp, thống nhất đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Theo khoản 10 Điều 45 Mục 2 Nghị định 91/2017, bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (báo, cổng thông tin, đài phát thanh truyền hình...).

Tác giả: TUYẾN PHAN

Nguồn tin: Báo PL TP HCM